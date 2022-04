IFSULDEMINAS abre período de inscrição do Processo Seletivo 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) abriu na segunda-feira, dia 4 de abril, o período de inscrição do Processo Seletivo 2022/2, que visa o preenchimento de vagas em cursos técnicos e em cursos superiores.

De acordo com o cronograma, os interessados podem se inscrever até o dia 16 de maio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas virtualmente, por meio do site do IFSULDEMINAS.

Seleção

De acordo com o edital, a seleção dos candidatos contará com duas modalidade de ingresso. Para o preenchimento de vagas nos cursos do Ensino Técnico Subsequente a seleção será feita através da análise do histórico escolar dos candidatos.

Já a seleção para os cursos do Ensino Superior será feita a partir de prova presencial. Há ainda a possibilidade de aproveitamento das notas dos candidatos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Oferta de vagas

A oferta do IFSULDEMINAS é de 580 vagas para os cursos técnicos subsequentes e 72 para o ensino superior. Além disso, o IFSULDEMINAS ainda vai fornecer a possibilidade de ingresso nos cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com a oferta de 8 vagas.

De acordo com o edital, a oferta do Instituto é para cursos ministrados nos seguintes campi: Machado, Muzambinho, Poços de Caldas e no Campus Avançado Carmo de Minas.

O edital estabelece ainda que haverá a reserva de 50% para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas da rede pública, segundo estabelece a política de ações afirmativas do Instituto.

Acesse o site do Instituto para mais informações.

