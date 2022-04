IFTO abre matrículas do Vestibular Unificado 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) abriu nesta segunda-feira, dia 18 de abril, as inscrições do Vestibular 2022/2. Segundo o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até o dia 25 de maio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do site do IFTO. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição cujo valor varia de acordo com o nível do curso.

Para os candidatos aos cursos do ensino superior, o valor da taxa é de R$ 40, enquanto para os candidatos aos cursos de nível técnico a taxa é R$ 20. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 26 de maio.

Isenção

Os candidatos poderão enviar os pedidos de isenção da taxa a partir desta terça-feira, dia 19 de abril. Os pedidos serão recebidos até 5 de maio através do seguinte endereço de e-mail: seletivo.unificado@ifto.edu.br.

De acordo com o edital, pode solicitar a isenção o candidato egresso integralmente de escola da rede pública de ensino, que tiver renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, e que tiver inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2021.

É preciso enviar documentos que comprovem todos os critérios. A divulgação do resultado do pedido de isenção está prevista para o dia 16 de maio.

Provas

As provas do Vestibular Unificado 2022/2 estão marcadas para o dia 5 de junho. De acordo com o edital, a avaliação será composta por 60 questões objetivas e por uma prova de redação. Os candidatos poderão conferir os locais de prova a partir do dia 2 de junho.

A aplicação das provas para os candidatos aos cursos de graduação terá duração de quatro horas e de três horas para os candidatos aos cursos técnicos. Após a aplicação das provas, o IFTO vai liberar os gabaritos preliminares a partir das 18h do dia 5 de junho. Conforme o cronograma, os candidatos poderão entrar com recurso no dia 6 seguinte por meio do site do Instituto.

A divulgação do resultado preliminar do Vestibular Unificado 2022 está prevista para o dia 28 de junho, enquanto o resultado final deve ser publicado no dia 1º de julho.

