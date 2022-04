Ignore rapidamente a restrição de idade do YouTube 2022 (Android, iOS, PC)

Quem não gosta de assistir vídeos no YouTube, não é mesmo? O YouTube é a melhor plataforma que permite aos usuários transmitir vídeos. Mas há muitos vídeos que as pessoas não podem transmitir devido a algumas restrições. Existem vários métodos que você pode seguir para contornar facilmente a restrição de idade do YouTube.

Devido a uma variação considerável entre o público, o YouTube impôs certas restrições sobre quem pode acessar um conteúdo específico. O conteúdo adulto é restrito no YouTube, mas alguns vídeos ainda são impróprios para espectadores jovens. Aqui entra em jogo a restrição de idade do YouTube. Nesta postagem, mencionamos como você pode ignorar a restrição de idade do YouTube nos sistemas Android, macOS e Windows.

Maneiras de contornar a restrição de idade do YouTube 2022

A restrição de idade do YouTube é muito útil, mas às vezes pode ser um pouco irritante quando as pessoas pesquisam um vídeo específico e descobrem que não podem visualizá-lo. Aqui está como você pode ignorá-lo:

No Android e iOS

Abra o aplicativo do YouTube em seu smartphone.

Clique no Conta ícone no canto superior direito e abra Definições.

Além do mais Modo restritogire a chave seletora fora.

No YouTube para computador

Abra o YouTube na sua área de trabalho e clique no botão Conta ícone no canto superior direito.

ícone no canto superior direito. Clique em Modo restrito no fundo.

Desligue a chave seletora.

Empacotando

Era assim que você podia ignorar as restrições de idade do YouTube em seu celular e desktop. Esperamos que as etapas mencionadas acima possam ajudá-lo. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

