IGPS informa cancelamento do PSS 2022 da Semed Penedo

Instituto responsável pela seleção informa motivo da decisão por meio de nota

Decom PMP

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado pelo Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Penedo está cancelado.

A informação da empresa responsável pelo PSS 2022 está publicada no portal eletrônico do IGPS, nota que segue abaixo, na íntegra:

O instituto IGPS, vem através dessa nota, informar que tendo em vista o laudo técnico elaborado pela empresa DEVCYBER, em relação ao Processo seletivo n 001/2022, do Município de Penedo, que constatou, diversos casos de duplicações cadastrais nas inscrições, além diversos problemas no armazenamento do banco de dados, tendo assim, incerteza sobre a confiabilidade da informação, mediante tantas duplicações da mesma inscrição, entre outros, resolve: Cancelar o processo seletivo n 001/2022 do Município de Penedo Maiores esclarecimentos serão prestados pelo coordenador geral no estado de Alagoas, Rommel Omena Prado, na sexta às 11:20hs no Programa Canal do Povo na Penedo FM.

Apesar da decisão do IGPS, as atividades nas escolas da rede pública municipal não sofreram prejuízo. A solução imediata veio com a convocação de pessoal selecionado no PSS 2020, medida da Semed Penedo que viabilizou o início e a continuidade do ano letivo em curso.

COMUNICADO_IGPS