Imóveis são negociados com até 85% com o Banco do Brasil

O Banco do Brasil vai oferecer uma oportunidade de compra de imóveis com até 85% de desconto. Os imóveis serão vendidos de forma direta ou ainda leiloados durante o mês de abril de 2022. A oferta inclui 3100 imóveis que podem ser comprados bem abaixo do seu valor de mercado.

Os imóveis vendidos pelo BB tem valores entre R$ 10,6 mil a R$ 24,8 milhões, espalhados por diversas regiões diferentes do Brasil. Os principais estados que eles estão inseridos é Goiás, Paraíba e Piauí.

Para aproveitar a chance de ter um imóvel com desconto, basta acessar o site Seu Imóvel BB. No portal será colocado diversas informações dos diferentes imóveis que serão vendidos pelo banco, com variados preços e características. Nesse caso, é informado os diversos tipos, valores, etc.

Saiba mais sobre o site Seu imóvel BB

Não é a primeira vez que o Banco do Brasil tem ofertas desse tipo. Isso já tem sido recorrente e pode ser aproveitado em diversos momentos pela própria plataforma do BB. O site informa promoções de imóveis, mas que são limitadas de acordo com a demanda.

Os imóveis disponíveis incluem, por exemplo, apartamentos, terrenos, casas e até mesmo fazendas com preços interessantes. Vale ressaltar que os produtos oferecidos na plataforma são de propriedade do Banco do Brasil. Por conta disso, eles podem ser leiloados ou vendidos pelo próprio banco.

A compra do imóvel se dá de maneira simplificada, já que é realizada de forma virtual, através da Resale. Esta, por sua vez, é uma proptech que surgiu em 2015 e se trata basicamente de um outlet de imóveis que propõe soluções para gerenciamento e a posterior venda desses ativos.

Como funciona a compra de imóveis pelo Banco do Brasil?

Os imóveis vendidos pelo Banco do Brasil por meio da Resale são os que retornaram de instituições financeiras, governos ou até mesmo de grandes empresas para o mercado. A compra do imóvel se torna mais simples, barata e rápida, através das tecnologias de ponta que a plataforma oferece aos seus clientes, que auxilia no processo das negociações.

Os imóveis pertencentes ao Banco do Brasil estão 100% quitados e sem quaisquer tipos de dívidas, o que faz com que o cliente possa consultar as condições de cada imóvel e comprá-los com descontos.

O banco ainda diz que a descrição, as fotos e as áreas de cada imóvel que são informadas no site podem ser achadas na matrícula do mesmo, ou ainda através dos laudos de avaliação. Sendo assim, eles podem não representar a situação atual dos imóveis, o que também ocorre quando se avalia o mesmo por fotos tiradas do Street View do Google, por exemplo.

Quanto as condições de pagamento, o BB explica que os imóveis podem ser comprados à vista, por um valor descontado em 3%, ou em até 4 vezes, sem adicional de juros. No entanto, o banco ressalta que a compra com financiamento imobiliário, uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou consórcio não estão incluídos até o momento.

Importante ressaltar que a negociação de imóveis acontece de forma totalmente segura, visto que a plataforma do Banco do Brasil, assim como a própria instituição, apresentam credibilidade e tempo de mercado.