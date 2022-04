Impacto da chuva: Ladeira da Montanha é interditada após deslizamento de terra

A Ladeira da Montanha, via de ligação entre as cidades Alta e Baixa, foi interditada na manhã desta quinta-feira (21), por conta de deslizamentos de terras.

Com o bloqueio da via, os veículos que saem da Rua Miguel Calmon, no Comércio, com destino a cidade alta, estão sendo desfiados para a Avenida Lafayete Coutinho, a Contorno.