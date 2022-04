Incêndio atinge estúdio de Faustão e equipe é evacuada às pressas

Um incêndio aconteceu no estúdio onde é gravado o programa “Faustão na Band”, na sede da emissora, em São Paulo. As informações são do site “TV Pop”.

De acordo com a reportagem, apenas parte da equipe estava no local no momento em que as chamas iniciaram e informações preliminares apontam que um curto-circuito no sistema elétrico foi o responsável por fazer a cortina pegar fogo.

Rapidamente o time de brigadistas da emissora se dirigiu até o local e apagou as chamas, não houve feridos. No momento do susto, funcionários do apresentador faziam testes de luz e som antes de começar as gravações. Faustão não estava presente na emissora.

Procurada pela reportagem, a Band se pronunciou através de nota. Leia na íntegra:

“Na tarde desta quinta-feira (7), durante uma manutenção no estúdio do programa Faustão na Band, um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação sem que ninguém ficasse ferido. Não havia gravação agendada para hoje”.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias