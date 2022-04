Incêndio atinge galpão abandonado no bairro da Calçada, em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um galpão abandonado pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (4), na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, localizada no bairro da Calçada, em Salvador. De acordo com informações da TV Bahia, não há registro de feridos.

Ainda não há detalhes sobre o que causou o incêndio, mas a suspeita é de que um curto circuito tenha acontecido no local. Parte da estrutura do imóvel desabou, por causa das chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local, fazendo o trabalho de combate ao fogo.

Uma fumaça densa pode ser vista na região e toma parte da pista, por isso, é preciso que os motoristas circulem com mais cautela, para evitar acidentes, já que a visibilidade está prejudicada.

