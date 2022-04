Incêndio atinge galpão da Codeba na região do Porto de Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um incêndio atingiu o galpão 3 da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), na região do Porto de Salvador, no bairro do Comércio. O fogo começou por volta das 0h30 desta sexta-feira (15) e o Corpo de Bombeiro segue no local no trabalho de controlar as chamas.