Incêndio atinge prédio em Camaçari; 70% da estrutura do edifício é comprometida

Um incêndio que começou na tarde de terça-feira (12) atingiu um prédio de três andares em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e comprometeu 70% da estrutura do edifício. O fogo segue no local e equipes do Corpos de Bombeiros tentam apagar as chamas.

Por causa do incêndio, quatro prédios na redondeza precisaram ser evacuados e cerca de 300 pessoas foram afetadas com perda de energia. Além dos bombeiros, equipes da Coelba, Embasa e Defesa Civil de Camaçari estão no local.

O incêndio no prédio, que fica localizado próximo a Rodoviária de Camaçari, no bairro Nova Vitória, no centro da cidade, teria começado em um imóvel de um homem que consertava ventiladores. De acordo com a TV Bahia, um dos aparelhos deu curto-circuito e o fogo se alastrou ao entrar em contato com plásticos que estavam no apartamento. Não há informações sobre feridos.

