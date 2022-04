Incêndio de grandes proporções atinge supermercado no oeste da Bahia

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado na madrugada desta sexta-feira (1º) em Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. Imagens registradas por moradores da região e mostram que o local ficou totalmente destruído. Não há informações de feridos.

A causa do incêndio também desconhecida. Nas imagens, um morador é visto em cima de um caminhão-pipa, enquanto tenta apagar as chamas, que estavam muito altas, com auxílio de uma mangueira. Outros populares também tentaram ajudar, carregando água em baldes.