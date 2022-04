Incêndio destrói lanchonete no bairro do Alto do Coqueirinho; assista

Uma lanchonete especializada em cachorro quente foi destruída por um incêndio na noite desta quarta-feira (13) no bairro do Alto do Coquieirinho, em Salvador.

De acordo com informações passadas ao iBahia por responsáveis pelo estabelecimento, o fogo começou por volta das 20h, depois que a mangueira do botijão de gás usado no preparo dos alimentos estourou.

A lanchonete estava em funcionamento no momento da explosão. Ninguém ficou ferido. O fogo se espalhou rapidamente e acabou consumindo todo o estabelecimento.

Vídeos feitos por pessoas que estavam nas proximidades do local no momento do incêndio mostram chamas altas e muita fumaça.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado e esteve no local. Os bombeiros militares conseguiram controlar o incêndio ainda no final da noite.

Outras imagens feitas pelos responsáveis pela lanchonete já mostram o fogo sendo combatido pelos bombeiros militares e a cena de destruição após a extinção do fogo.

Segundo as informações passadas ao iBahia por responsáveis pela lanchonete, o local onde funcionava a lanchonete era alugado. O estabelecimento estava no local há cerca de um ano. Os responsáveis estimam um prejuízo de cerca de R$ 15 mil.

Confira abaixo registros:

Registros de incêndio em lanchonete no bairro do Alto do Coqueirinho são divulgados; dona do estabelecimento falou sobre o assunto pic.twitter.com/wv68ipyMCy — iBahia (@iBahia) April 14, 2022

