Incêndio em galpão da Codeba é totalmente controlado após quase 5 dias de combate a focos

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

O incêndio que atingiu um dos galpões da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), no Porto de Salvador, no bairro do Comércio, foi totalmente controlado no final da noite de terça-feira (19), quase cinco dias após o início das chamas.

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia no final da tarde desta quarta-feira (20). De acordo com a instituição, não há mais ação de bombeiros no local.

O fogo estava sendo combatido desde a última sexta-feira (15). O incêndio começou por volta de 0h30 e os bombeiros levaram cerca de 9 horas para apagar e controlar as chamas. Nos últimos dias, o trabalho estava em processo de rescaldo.

O incêndio não deixou feridos. Ainda não se sabe o que provocou as chamas.

