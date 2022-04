Incêndio que atingiu supermercado em Conquista é controlado; veja vídeos

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

O incêndio de grandes proporções que atingiu um supermercado atacadista da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na manhã desta sexta-feira (8), foi controlado durante a tarde.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, os militares fazem agora o rescaldo da estrutura, para impedir que as chamas atinjam outras áreas da edificação.

Ainda de acordo com os bombeiros militares, ninguém ficou ferido com o incêndio. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. O caso será apurado.

Vídeos feitos pelos bombeiros no local mostram como o supermercado ficou destruído com o fogo. Nas imagens, dá para ver as paredes, tetos e chão queimados, além de mercadorias. Veja imagens abaixo

Ao longo do dia, conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, cerca de 60 integrantes do 7° Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), situado em Vitória da Conquista, além de nove viaturas da unidade e 15 carros pipa pertencentes à prefeitura, Embasa e de uma empresa privada atuaram no incêndio.

O incêndio no estabelecimento, que fica no bairro Conveima 2, foi registrado por imagens aéreas e por populares que passavam pelo local.

Segundo a TV Sudoeste, as chamas inicialmente atingiram o galpão onde ficam as máquinas empilhadeiras, baterias, e materiais inflamáveis. Em seguida, se espalharam rapidamente por toda a estrutura do mercado.

Por causa das grandes proporções do incêndio, a BR-116, que fica em frente ao supermercado, ficou congestionada. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram enviadas para o trecho, para garantir o isolamento do local.

