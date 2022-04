Inédito! Gustavo é o novo líder do BBB 22; veja quem está no vip

Temos uma liderança inédita no BBB 22. Na noite desta quinta-feira (31), Gustavo se consagrou como o décimo primeiro líder da edição. A final da prova, que era de arremessos, foi disputada entre o bacharel em direito, Douglas e Paulo André.

O brother teve o direito de escolher somente dois outros participantes para o vip. Ele chamou o ator e o atleta.

Com a aproximação da final do reality, a edição passa a ter duas eliminações na semana uma no domingo e outra na terça-feira. Boninho já confirmou que haverá paredão falso.

Assista abaixo:

???? Prova do Líder #BBB22:

Gustavo é o novo Líder#RedeBBB pic.twitter.com/5pWn354fO5 — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2022

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.