Inep informa período de inscrição do Enem 2022; confira datas

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou nesta sexta-feira, dia 29 de abril, o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Desse modo, os interessados já podem consultar o cronograma do exame e todas as regras.

De acordo com o documento, as inscrições do Enem 2022 serão recebidas no período de 10 a 21 de maio, por meio da Página do Participante. O valor da taxa de inscrição será de R$ 85 e o seu pagamento deverá ser feito até dia o 27 de maio.

Os estudantes de baixa renda que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Inep puderam solicitar o benefício da isenção da taxa de inscrição. O Inep liberou os resultados no dia 22 de abril e recebe os recursos até essa sexta-feira (29). O resultado dos recursos está previsto para o dia 6 de maio.

Atendimento especializado e nome social

No mesmo período das inscrições, os candidatos poderão solicitar o atendimento especializado. Podem solicitar esse tipo de atendimento pessoas gestantes e lactantes, idosos, pessoas em classe hospitalar e pessoas com deficiência. Os resultados dos pedidos estão previstos para o dia 7 de junho.

Já a solicitação de tratamento pelo Nome Social serão recebidas entre os dias 23 e 28 de junho. De acordo com o cronograma, o resultado preliminar está previsto para 5 de julho e o final, para o dia 15 seguinte.

Provas

Conforme o edital, a aplicação do Enem 2022 será feita em todo o Brasil e os candidatos poderão optar por fazer provas impressas ou digitais. A aplicação das provas está marcada para os dias 13 e 20 de novembro deste ano, dois domingos consecutivos:

13/11, das 13h às 19h: prova de redação; prova de Ciências Humanas (45 questões objetivas) e prova de Linguagens (45 questões objetivas).

prova de redação; prova de Ciências Humanas (45 questões objetivas) e prova de Linguagens (45 questões objetivas). 20/11, das 13h às 18h30: provas de Matemática (45 questões objetivas) e de Ciências da Natureza (45 questões objetivas).

A liberação do cartão de confirmação de inscrição, que contém os locais de prova, está prevista para outubro.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Vestibular 2023: ITA recebe pedidos de isenção da taxa até essa sexta-feira (29).