Inflação; entenda como acontece – Notícias Concursos

A previsão para inflação 2022 só vem aumentando e já atingiu 6,86%, e nem estamos no final do primeiro semestre. Como se não bastasse, o crescimento da economia ainda não é significativo e se manteve em 0,50%. – abaixo de 1%.

Em outras palavras, os produtos vão continuar subindo e ficando mais caros, com a previsão de inflação só aumentando e o PIB diminuindo. Em termos práticos, o termômetro da inflação é o preço das coisas no mercado. Se elas estão subindo muito rápido e o seu salário não acompanha essa alta de preços, então temos uma inflação alta. É o que está acontecendo atualmente. Mas como acontece a inflação?

Visão Geral

Explicar a inflação não é algo fácil, pois a economia está sempre em movimento, ela é muito dinâmica. Geralmente conseguimos entender as causas da inflação a curto prazo (aumento em um mês, por exemplo) e a longo prazo (aumento por um ano ou mais). Contudo, como uma ação afeta a outra, nem sempre é possível isolar as causas.

Ainda assim, para ter um entendimento geral do processo, vamos listar as causas em: causas da inflação em curto prazo e as causas a longo prazo.

Causas da inflação a curto prazo

Aumento na demanda

Acontece quando muitas pessoas começam a procurar determinado ítem. Em geral os produtores trabalham com uma estimativa de compra. Quando existe uma procura que não é esperada o produto fica escasso trazendo dificuldades de fornecimento a todos. No lingujar econômico falamos que a demanda estpa maior que a oferta. Os produtores então aumentam o valor dos produtos, o que ocasiona a inflação.

Também é possível que a inflação aumente justamente quando as pessoas possuem um poder de compra maior. Quando as pessoas possuem a capacidade de comprar pode acontecer de aumentar a demanda.

Aumento nos custos de produção

O aumento na demanda, ao ocasionar a falta de oferta do produto, pode levar os produtores a ter que adquirir produtos para produzir o bem de consumo. É possível que a alta procura ou a escassez de produtos, em ambos os casos, leve ao aumento desse produto. Essas e outras razões, como a escassez de mão de obra ou o seu encarecimento, justamente pela falta de mão de obra, podem levar ao encarecimento do produto. Nesse caso, os preços devem aumentar para cobrir os custos de produção. Ou então as pessoas ficam sem o produto.

Causas da inflação a longo prazo

Emissão de papel-moeda

Quando os gastos do governo são maiores do que se arrecada, pode ser que seja necessário “imprimir” mais dinheiro para ter que cobrir esses gastos. Com mais dinheiro que produtos a serem ofertados, os produtos aumentam. Produtos altos = inflação alta.

Diminuir a taxa de juros

a taxa básica de juros da economia é a Selic. Quando o governo diminui a Selic os investimentos em renda fixa, poupança ou títulos públicos rendem menos. Os empréstimos também ficam mais baratos como forma de estimular produção e consumo. Contudo, a longo prazo, isso gera aumento na demanda, podendo levar ao aumento da inflação.