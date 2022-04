Influenciadora Aline Borel é encontrada morta com marcas de tiros no Rio de Janeiro

A cantora e influenciadora digital Aline Borel, de 28 anos, foi encontrada morta na quinta-feira (21), na cidade de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela polícia para o portal g1, a jovem foi morta a tiros. Uma perícia inicial encontrou pelo menos duas marcas de tiros no corpo de Aline. O local atingido não foi detalhado.

Aline ficou conhecida nas redes depois de publicar vídeos cantando músicas autorais e também músicas famosas, como da dupla Sandy e Júnior. As gravações fizeram com que ela se tornasse um meme.

Entre os maiores sucessos de Aline estão “É Cansativa a Vida do Crente”, que é um funk com letra gospel que a influenciadora chegou a cantar no programa da atriz e apresentadora Maisa Silva, no SBT. Assista ao vídeo abaixo