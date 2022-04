Influenciadora presa na pousada Paraíso Perdido defende namorado: ‘Cara incrível’

Uma das influenciadoras presa na pousada de luxo Paraíso Proibido, em Jaguaripe, extremo sul da Bahia, se manifestou pela primeira vez desde o ocorrido. Laylla Cedraz foi detida após tentar fugir com outra influenciadora, identificada como Adrian Grace. As duas foram liberadas após audiência de custódia na terça-feira (12).

Nos stories do Instagram, Laylla negou que o namorado, Felipe Augusto, morto pela polícia, tenha envolvimento com crimes. “Não existiu troca de tiro e sim covardia, nem prender eles queriam. Nem algema eles tinham. Felipe não tinha arma nenhuma, nem droga, isso tudo eu vou explicar pra vocês amanhã. Felipe tinha ficha limpa! Se fosse abordado ia sair porque não deve nada”, escreveu em uma das postagens.

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora postou uma sequência de fotos e vídeos que mostram a rotina de Felipe trabalhando na loja de roupas que ela tinha em Feira de Santana. “Felipe até os pacotes ele fazia dos envios! Sempre procurava fazer as coisas na loja o dia todo. Fazia as entregas de moto até na chuva. Felipe não tinha envolvimento nenhum com nada gente! Nada. Felipe tava na vida em paz! Não sei como nem pq Deus permitiu esas tragedia com ele (sic)”, desabafou.