Ingrid Guimarães revela torcida por Lina: ‘uma luz’

Ingrid Guimarães usou as redes sociais neste sábado (2) para declarar torcida por Linn da Quebrada. Em conversa com um seguidor do Twitter, a artista revelou o motivo de torcer pela sister.

“Eu queria saber por que você torce para a Lina no ‘BBB'”, declarou um fã.

“Porque sempre torci por ela, desde o início. Porque gosto dela, acho ela uma luz, carismática, doce, situada, amiga, se coloca da maneira certa. Apesar de todos os erros que possa ter cometido. Um erro não destrói o meu gostar. Nem no ‘BBB’, nem na vida. Entendeu?”, explicou a apresentadora.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.