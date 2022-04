Inscrições para processo seletivo de estágio da Caixa são prorrogadas até maio

A Caixa Econômica Federal prorrogou o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Caixa Estágio 2022, com oportunidades em diversas áreas do banco. Agora, o novo prazo vai até 31 de maio deste ano e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) será a instituição responsável pela seleção dos candidatos.

Os alunos do ensino médio ou EJA interessados no Processo Seletivo Caixa Estágio 2022 devem cursar do 1º ao 3º ano, enquanto os estudantes de cursos técnicos e/ou integrados ao ensino médio deve estar matriculados do 1º ao penúltimo semestre. O edital informa que universitários das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia (diversas especialidades) devem cursar do 5º ao penúltimo semestre. Já os estudantes do curso de direito devem cursar do 5º ao 9º semestre do ensino superior.

Os interessados precisam ter ao menos seis meses disponíveis para estágio, além de idade mínima de 16 anos. O valor da bolsa-auxílio varia de acordo com a jornada de estágio, de R$ 400 a R$ 1.000 por mês. Além disso, será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 130.

Há vagas para Salvador e outras capitais do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza.

Os interessados em participar do Processo Seletivo Caixa Estágio 2022 devem efetuar a inscrição de forma gratuita no site do CIEE. O prazo ficará aberto até as 23h59 do dia 31 de maio.