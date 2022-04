INSS: 13º salário começa a ser pago neste mês; veja quem recebe

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão realizar o saque do 13º salário neste mês. O Governo Federal decidiu antecipar o pagamento do benefício extra novamente, a fim de impulsionar a economia do país.

Como de costume, o 13º salário será distribuído em duas parcelas. Cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas terão os valores entre os meses de abril e maio. A expectativa é que R$ 56 bilhões sejam liberados com os novos pagamentos.

Pagamento do 13º salário do INSS

De acordo com a portaria que estabeleceu os novos pagamentos, a primeira parcela do 13º salário será paga abril e corresponderá a 50% do valor do benefício recebido pelo segurado.

A segunda parcela, que será paga a partir do mês de maio, corresponderá aos 50% restantes do valor da mensalidade. Porém, os valores podem ter descontos, caso o segurado seja declarante do Imposto de Renda.

Quem pode receber o 13º salário do INSS?

O benefício extra será repassado aos segurados que recebem os seguintes benefícios:

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Vale ressaltar que os beneficiários de programas assistenciais, como o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada), não possuem direito ao 13º salário.

Calendário de pagamentos

De acordo com o calendário de pagamentos da antecipação do 13º salário do INSS, o benefício será pago em duas parcelas, e também será separado entre os segurados que recebem até um salário mínimo e os beneficiários que ganham acima do piso nacional. Confira as datas conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário da PRIMEIRA PARCELA para quem ganha um salário mínimo

Benefício final 1: recebe dia 25/04;

Benefício final 2: recebe dia 26/04;

Benefício final 3: recebe dia 27/04;

Benefício final 4: recebe dia 28/04l;

Benefício final 5: recebe dia 29/04;

Benefício final 6 recebe dia 02/05;

Benefício final 7: recebe dia 03/05;

Benefício final 8: recebe dia 04/05;

Benefício final 9: recebe dia 05/05;

Benefício final 0: recebe dia 06/05.

Calendário da PRIMEIRA PARCELA para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6 recebe dia 02/05;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 03/05;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 04/05;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 05/05;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 06/05.

Calendário da SEGUNDA PARCELA para quem ganha um salário mínimo

Benefício final 1: recebe dia 25/05;

Benefício final 2: recebe dia 26/05;

Benefício final 3: recebe dia 27/05;

Benefício final 4: recebe dia 30/05;

Benefício final 5: recebe dia 31/05;

Benefício final 6: recebe dia 01/06;

Benefício final 7: recebe dia 02/06;

Benefício final 8: recebe dia 03/06;

Benefício final 9: recebe dia 06/06;

Benefício final 0: recebe dia 07/06.

Calendário da SEGUNDA PARCELA para quem ganha acima de um salário

Benefício final 1 e 6: recebe dia 01/06;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 02/06;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 03/06;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 06/06;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 07/06.