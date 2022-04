INSS: 13º salário será liberado em poucos dias; confira todas as datas

Devido a antecipação, as parcelas do salário extra serão repassadas entre os meses de abril e junho para os segurados que recebem um salário mínimo e para aqueles que recebem uma quantia superior.

O Governo Federal decidiu mais uma vez decidiu antecipar o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assim como ocorreu em 2020 e em 2021.

De antemão, a justificativa seria os impactos causados pela pandemia da Covid-19, que consequentemente deixou o Brasil em uma crise econômica. Cerca de 36 milhões de segurados terão acesso aos recursos a partir do dia 25 de abril.

Pagamento do 13º salário do INSS

Devido a antecipação, as parcelas do salário extra serão repassadas entre os meses de abril e junho para os segurados que recebem um salário mínimo e para aqueles que recebem uma quantia superior.

Cabe salientar que as parcelas correspondem a 50% do valor total do benefício recebido pelos segurados, podendo a segunda parcela ter descontos do Imposto de Renda caso o benefício seja declarante.

Calendário da primeira parcela do 13º salário

Abono equivalente a um salário mínimo:

Benefício final 1: recebe dia 25 de abril;

Benefício final 2: recebe dia 26 de abril;

Benefício final 3: recebe dia 27 de abril;

Benefício final 4: recebe dia 28 de abril;

Benefício final 5: recebe dia 29 de abril;

Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

Benefício final 7: recebe dia 03 de maio;

Benefício final 8: recebe dia 04 de maio;

Benefício final 9: recebe dia 05 de maio;

Benefício final 0: recebe dia 06 de maio.

Abono superior ao salário mínimo:

Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 03 de maio;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 04 de maio;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 05 de maio;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da segunda parcela do 13º salário

Abono equivalente a um salário mínimo:

Benefício final 1: recebe dia 25 de maio;

Benefício final 2: recebe dia 26 de maio;

Benefício final 3: recebe dia 27 de maio;

Benefício final 4: recebe dia 30 de maio;

Benefício final 5: recebe dia 31 de maio;

Benefício final 6: recebe dia 1º de junho;

Benefício final 7: recebe dia 02 de junho;

Benefício final 8: recebe dia 03 de junho;

Benefício final 9: recebe dia 06 de junho;

Benefício final 0: recebe dia 07 de junho.

Abono superior ao salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: recebe dia 1º de junho;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 02 de junho;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 03 de junho;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 06 de junho;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de junho.

Consulta ao benefício do INSS

Os segurados do INSS podem consultar os seus extratos para conferir informações concernentes aos seus benefícios, inclusive pelo site ou aplicativo Meu INSS. Confira o passo a passo a seguir:

Consulta pelo site

Acesse o site Meu INSS; No menu, clique na opção “Serviços”; Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; Em seguida, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, coloque a data do mês que deseja emitir o extrato no calendário; Para finalizar, imprima ou salve o extrato gerado.

Consulta pelo aplicativo

Instale o aplicativo Meu INSS no seu celular, disponível para Android e iOS; Entre com sua senha criada no Gov.br; No menu, toque que na opção “Extrato de pagamento de benefício”; No calendário coloque a data do mês que deseja emitir o extrato; Pronto, agora salve ou imprima o extrato gerado.