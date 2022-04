INSS: Calendário de pagamentos em 2022

Anualmente o valor dos abonos é corrigido segundo a inflação do ano anterior. A medida é aplicada para não deixar os seus segurados no prejuízo.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) concede benefícios previdenciários e assistenciais para milhares de brasileiros. Anualmente o valor dos abonos é corrigido segundo a inflação do ano anterior. A medida é aplicada para não deixar os seus segurados no prejuízo.

Este ano, por exemplo, os benefícios básicos da autarquia – equivalente ao salário mínimo em vigência – passou de R$ 1.100 para R$ 1.212. O teto do INSS também sofreu alterações, passado de R$ 6.433,53 para R$ 7.087,22. A correção foi 10,16%, segundo o INPC.

Calendário de pagamento do INSS em 2022

Os depósitos do INSS ocorrem segundo o número final do benefício do segurado, sem considerar o dígito verificador (número que vem depois do traço). Por exemplo: Um cartão com número 123.456.789-0, terá como final o número 9 (sempre será o último número antes do traço).

Veja o calendário de pagamento deste ano para quem recebe um salário mínimo e para quem ganha mais que o piso:

Para que recebe um salário mínimo

FINAL ABR MAI JUN JUL 1 25/abr 25/mai 24/jun 25/jul 2 26/abr 26/mai 27/jun 26/jul 3 27/abr 27/mai 28/jun 27/jul 4 28/abr 30/mai 29/jun 28/jul 5 29/abr 31/mai 30/jun 29/jul 6 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago 7 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 8 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago 9 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 0 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ 1 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez 2 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez 3 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez 4 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez 5 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez 6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Para quem ganha mais que o salário mínimo

FINAL ABR MAI JUN JUL 1 e 6 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago 2 e 7 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 3 e 8 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago 4 e 9 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 5 e 0 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ 1 e 6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 2 e 7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 3 e 8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 4 e 9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 5 e 0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Como consultar o benefício do INSS?

Acesse o site; Na página inicial, vá em “Entrar com gov.br”; Em seguida, informe o CPF e clicar em “Continuar” Na página seguinte, digite a senha e clique em “Entrar”; Na página inicial, clique em “Extrato de Pagamento”; Feito isto, clique na seta ao lado do pagamento de abril para que o extrato seja aberto.

Consulta pelo aplicativo

Abra o app Meu INSS; Clique em “Entrar com gov.br”; Informe o CPF e vá em “Continuar”; Depois, digite sua senha e vá em “Entrar”; O sistema perguntará se quer registrar o aparelho para receber notificações, escolha “Não permitir” ou “Permitir”; Na página inicial, vá em “Extrato de pagamento”; Clique na seta ao lado do pagamento de abril para que o extrato será aberto.