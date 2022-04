INSS: Consulta da antecipação do 13º salário com ESTE passo a passo

Não é preciso sair de casa para consultar o extrato com os valores da antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida foi anunciada pelo Governo Federal há pouco mais de um mês. Mas foi só a partir desta semana que aposentados e pensionistas conseguiram o direito de realizar a consulta ao saldo.

Segundo informações do próprio Governo Federal, qualquer cidadão pode realizar o procedimento através do app do Meu INSS, ou mesmo no site oficial do Instituto. O pagamento do 13º salário será feito em duas parcelas. A primeira começa a ser liberada no próximo dia 25 e a segunda a partir do próximo mês de maio.

Tradicionalmente, o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS é pago no segundo semestre de cada ano. Mas em 2022, o Governo Federal decidiu antecipar os repasses para este momento. Eles fizeram isso também nos anos de 2020, quando a pandemia chegou por aqui, e também em 2021.

A primeira parcela do benefício antecipado deverá corresponder exatamente a metade do valor que o usuário recebe no seus pagamentos tradicionais. Já a segunda rodada passa a levar em consideração os descontos inerentes ao Imposto de Renda. Obviamente o processo de desconto vale apenas para as pessoas que precisam realizar a declaração.

O Ministério do Trabalho aponta que os pagamentos do 13º salário poderá antecipar a injeção de pouco mais de R$ 56,7 bilhões na economia brasileira neste momento. A expectativa é que pouco mais de R$ 28 bilhões correspondam apenas ao processo de repasse da primeira parcela, que começa a ser paga na próxima semana.

Consulta da antecipação pelo telefone

O cidadão que quiser, poderá conferir as informações sobre a sua conta através da central de atendimento do INSS. O número é o 135. No momento da ligação, é preciso ter em mãos documentos pessoais, como o CPF, por exemplo.

O próprio indivíduo poderá informar sobre qual benefício quer saber informações e neste sentido, ele pode tirar as dúvidas sobre a situação do seu extrato. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Consulta pelo site

O cidadão também pode conferir as informações sobre a sua conta através do site oficial do Meu INSS. Essa é uma opção ideal para as pessoas que não querem baixar o aplicativo do Instituto no celular para realizar a consulta.

No site do Meu INSS, o indivíduo deverá realizar o login e clicar em Extrato de Pagamento. Pronto. A partir daí, o cidadão poderá confirmar as duas informações básicas para os repasses da antecipação do 13º salário neste mês de abril.

Pelo app do Meu INSS

Talvez a opção mais prática de todas seja realmente consultar as informações do extrato através do app do Meu INSS. Para realizar o procedimento, é preciso fazer o download do app oficial. Essa é uma dica para quem precisa usar serviços do Instituto com frequência.

Assim como acontece no site, o cidadão também precisa entrar no sistema através de um login. Ao entrar na conta, o indivíduo também verá uma aba de consulta ao extrato. Além disso, ele poderá realizar uma série de outros serviços disponibilizados pela autarquia.