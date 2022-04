INSS libera calendário da antecipação do 13º salário; veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concederá o 13º salário aos seus aposentados e pensionistas de forma antecipada. Pelo terceiro ano consecutivo o Governo Federal decidiu adiantar o pagamento do benefício natalino.

De acordo com o novo cronograma, o salário extra será repassado aos segurados a partir do dia 25 de abril. A metodologia de pagamento é a mesma, sendo o benefício repassado em duas parcelas, ambas de 50% com relação a mensalidade do segurado.

Segundo as informações, esta nova antecipação tem como objetivo estimular e movimentar a economia do país, cerca de R$ 56,7 milhões devem ser injetados. Confira mais informações.

Quem recebe o 13º salário do INSS

O 13º salário é concedido aos segurados que recebem os seguintes benefícios:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Vale lembrar que os cidadãos que recebem benefícios assistenciais, como no caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), não são contemplados com o salário extra.

Pagamento do 13º salário

O pagamento do benefício segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas a seguir:

Para quem recebe um salário mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de abril 25 de maio 2 26 de abril 26 de maio 3 27 de abril 27 de maio 4 28 de abril 30 de maio 5 29 de abril 31 de maio 6 02 de maio 01 de junho 7 03 de maio 02 de junho 8 04 de maio 03 de junho 9 05 de maio 06 de junho 0 06 de maio 07 de junho

Para quem recebe mais de um salário mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 02 de maio 01 de junho 2 e 7 03 de maio 02 de junho 3 e 8 04 de maio 03 de junho 4 e 9 05 de maio 06 de junho 5 e 0 06 de maio 07 de junho

14º salário será liberado este ano?

Não é possível afirmar que o pagamento do 14º salário será realizado ainda este ano. Isso porque, a proposta precisa passar por várias casas até ser promulgada. Atualmente, o Projeto de Lei (PL) n° 4367/20 está na Câmara dos Deputados, no entanto, ainda precisa receber o parecer favorável do Senado Federal e a sanção presidencial.

De todo modo, o presidente da República já se mostrou contra o pagamento do abono extra aos aposentados e pensionistas do INSS. Para ele, a medida pode impactar negativamente os cofres públicos. Além disso, é importante lembrar que este ano é eleitoral, o que dificulta a liberação de medidas públicas.