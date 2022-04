INSS libera novo auxílio de R$ 606; veja como receber

O BPC é um benefício assistencial concedido pelo Governo Federal através do INSS. A medida atende os idosos de baixa renda com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer natureza.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está concedendo um novo benefício no valor de meio salário mínimo (R$ 606 este ano) para os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) que conseguirem ingressar no mercado de trabalho.

Como receber o auxílio de R$ 606

Como citado anteriormente, o benefício é destinado exclusivamente àqueles que recebem o BPC. No entanto, os cidadãos que deixaram de receber do programa nos últimos cinco anos também podem ser contemplados com o chamado auxílio-inclusão.

Além disso, é importante ressaltar que aqueles que conseguirem um emprego deve trabalhar com a carteira assinada e receber um salário de até dois salários mínimos por mês (R$ 2.424 em 2022). Em síntese, é necessário que o benefício do BPC esteja:

Ativo;

Suspenso ou cancelado em um período máximo de 5 anos; ou

Suspenso por ingresso ao mercado de trabalho.

Como solicitar o benefício de R$ 606

Estando dentro das condições citadas acima, para se inscrever e receber o auxílio-inclusão o cidadão deve:

Entrar no site ou aplicativo Meu INSS; Clicar no botão “Novo Pedido”; Digitar o nome do serviço/benefício desejado; Na tela que aparecer será necessário tocar no nome do serviço/benefício; Para finalizar, basta ler os textos e avançar seguindo as instruções.

Documentação necessário para solicitar o benefício

Obrigatória:

Número do CPF ;

; Número do benefício;

CadÚnico atualizado.

Caso seja representante legal:

Procuração ou termo de representação legal, como tutela, curatela e termo de guarda;

Documento de identificação com foto e CPF.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS, pelo número 135, com disponibilidade de segunda a sábado das 7h às 22h;