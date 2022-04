INSS não envia mensagens de WhatsApp para oferecer empréstimos

Se você recebeu uma mensagem do INSS oferecendo uma possibilidade de empréstimo consignado através do WhatsApp, saiba que há uma grande chance de se tratar de um golpe. De acordo com o próprio Instituto Nacional do Seguro Social, não há nenhum tipo de envio dessas mensagens que seja autorizado.

O INSS lançou na última semana, uma série de dicas para as pessoas que pretendem solicitar um empréstimo consignado neste momento. A ideia é que os cidadãos sigam as informações para evitar cair em golpes. Nos últimos anos, o número de reclamações sobre o assunto cresceu muito.

O Instituto então, resolveu deixar claro que não há nenhuma política de envio de mensagens através do WhatsApp para oferecer a possibilidade de crédito consignado ou de qualquer outro tipo de empréstimo na autarquia. O cidadão que recebe uma mensagem desse tipo precisa bloquear o número do envio e desligar o celular por cerca de 10 minutos.

O INSS explica que essa é uma boa maneira de tentar se livrar de golpes. Ao desligar o aparelho por cerca de 10 minutos, o cidadão contribui com o sistema de defesa. Dessa forma, a quadrilha terá mais dificuldades para conseguir roubar dados do celular da possível vítima em questão.

A autarquia também explica que é importante prestar atenção na questão dos links que são enviados. Mesmo que determinado link seja enviado por alguém de confiança, a dica inicial é não clicar nele. Por fim, segue a principal e mais básica dica de todas: não se pode dar senhas ou número de documentos para terceiros.

Mudanças no consignado

Há duas semanas, o Governo Federal anunciou uma série de mudanças no consignado do INSS. Neste momento, o Instituto está em uma espécie de período de transição para implantação da maioria dessas novas regras.

Um dos pontos que mudaram foi a questão da margem máxima de crédito. O limite era de 40% até o final do ano passado, passou a ser de 35% no início de 2022 e agora volta a ser de 40% de maneira definitiva.

Outra alteração tem relação com o público que pode solicitar o crédito. A partir de agora, as pessoas que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do próprio INSS também podem fazer a solicitação do consignado.

O Auxílio Brasil

As mudanças do empréstimo do INSS não possuem qualquer tipo de relação com o consignado do Auxílio Brasil. Há uma certa confusão com os temas porque o Governo Federal anunciou os dois de uma só vez.

O consignado do INSS é dirigido apenas às pessoas que se caracterizam como seguradas do Instituto. E aqui, como dito, também se incluem os cidadãos que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O crédito consignado do Auxílio Brasil deverá atender apenas as pessoas que fazem parte deste programa social específico. Segundo o Governo Federal, a cobrança acontecerá na forma de descontos mensais nas parcelas do próprio projeto.