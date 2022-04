INSS: novo auxílio pode pagar R$606. Veja quem pode receber

As pessoas que são beneficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), podem solicitar o pagamento de um novo auxílio no valor de R$ 606.

O chamando auxílio-inclusão é disponibilizado aos beneficiários do BPC que começarem a trabalhar com carteira assinada. O benefício foi regulamentado pela portaria Dirben/INSS N° 949.

A intenção é estimular que o público alvo do BPC retorne ao mercado de trabalho. Para quem não sabe, o abono é concedido a pessoas de baixa renda com 65 anos ou mais e pessoas com alguma deficiência.

Como receber o auxílio de R$606?

Neste momento, é importante destacar que para garantir o valor do auxílio-inclusão de R$606, o trabalhador deverá estar, obrigatoriamente, recebendo o BPC e conseguir um emprego de carteira assinada.

A regra estabelece também que, quem recebeu o BPC nos últimos cinco anos e que perdeu o benefício ao conseguir um emprego, também vão receber o auxílio.

O benefício pode ser solicitado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Ainda há possibilidade de ligar para a central de atendimento 135 (disponível de segunda à sábado, das 07h às 22h) para realizar o procedimento.

Para quem for realizar a solicitação pelo aplicativo, basta:

Baixar o aplicativo Meu INSS e fazer o login na plataforma; Em seguida, você deve selecionar a opção “Novo Pedido”; Feito isso, digite o nome do serviço ou benefício que deseja ter acesso; Na tela vai aparecer uma lista, você deverá clicar na opção “serviço” ou “benefício”; Na sequência, um texto aparecerá para que você leia. Depois de ler informe seus dados e clique em “avançar”.

Cabe salientar que o resultado do pedido pode ser acompanhado pelo próprio aplicativo Meu INSS, na opção “Consultar pedidos”. O INSS tem um prazo de 30 dias úteis para retornar com a resposta do pedido.

Como solicitar o benefício

