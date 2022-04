INSS: Pagamento do 13º salário começa neste mês de abril. Veja todas as datas

O Governo Federal começa a pagar neste mês de abril a antecipação de mais um calendário do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esta será a terceira vez consecutiva que o governo adere a medida, uma vez que os pagamentos foram adiantados nos anos de 2020 e 2021.

Segundo as informações, os pagamentos serão realizados em duas parcelas, a começar pelo mês de abril. Além disso, como de costume o calendário será divido entre os segurados que recebe um salário mínimo e os beneficiários que ganham mais que o piso.

Parcelas do 13º salário do INSS em 2022

Conforme o decreto, os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

Primeira parcela: corresponderá a 50% do benefício recebido, será paga entre os dias 25 de abril a 6 de junho; Segunda parcela: corresponderá aos 50% restantes, caso não tenha descontos do Importo de Renda para os declarantes, e será liberada entre os dias 25 de maio e 7 de junho.



Vale destacar que o total recebido do 13º salário é equivalente ao benefício mensal do segurado. Todavia, só recebem o valor integral quem estiver na folha de pagamento do INSS nos 12 meses de 2022.

No entanto, quem teve o benefício concedido a partir de janeiro receberá um valor proporcional a quantidade de meses sendo contemplado. A condição também se aplica aos cidadãos que recebem os auxílios da autarquia.

Cronograma de pagamentos do 13º salário do INSS em 2022

A distribuição do benefício segue a ordem do digito final, desconsiderando o depois do hífen, do número do benefício, encontrado no cartão de saque do segurado. Confira as datas de pagamento:

Calendário para quem ganha um salário mínimo

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de abril 25 de maio 2 26 de abril 26 de maio 3 27 de abril 27 de maio 4 28 de abril 30 de maio 5 29 de abril 31 de maio 6 02 de maio 01 de junho 7 03 de maio 02 de junho 8 04 de maio 03 de junho 9 05 de maio 06 de junho 0 06 de maio 07 de junho

Calendário para quem ganha acima de um salário mínimo

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 02 de maio 01 de junho 2 e 7 03 de maio 02 de junho 3 e 8 04 de maio 03 de junho 4 e 9 05 de maio 06 de junho 5 e 0 06 de maio 07 de junho

Veja, abaixo, quem poderá receber a antecipação do 13º salário do INSS

O 13º salário é um direito de diversos beneficiários do INSS, porém, nem todos os abonos pagos pelo Instituto têm acesso ao benefício. Sendo assim, tem direito ao pagamento os segurados que recebem algum dos seguintes benefícios:

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

Auxílio por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez);

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Salário-maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

No caso dos beneficiários que recebem algum benefício assistencial, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não possuem direito ao recebimento do 13º salário.