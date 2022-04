INSS prorroga programa em mais uma tentativa de reduzir filas de espera

Para muita gente, a fila de espera para conseguir um atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma realidade há vários meses. De acordo com a autarquia, membros do Governo Federal estão cientes do tamanho do problema. Por isso, eles decidiram prorrogar um projeto piloto para tentar atenuar a situação.

Segundo o próprio INSS, o texto em questão é o Programa de Gestão do Atendimento Presencial (PGAP). A ideia, ainda segundo o Instituto, é fazer com que os servidores passem a ganhar pontos na realização de atendimentos presenciais. Dessa forma, o governo acredita que poderia amenizar a situação.

Inicialmente o objetivo era que o projeto durasse somente algumas semanas. Agora, no entanto, o Governo Federal optou por renovar a ideia até, ao menos, o dia 31 de maio. É o que está disposto na publicação do INSS no Diário Oficial da União (DOU). Agora, o Instituto espera uma redução maior da fila.

Segundo o órgão, pouco mais de 1,6 milhão de pessoas estão neste momento com o pedido em análise. O número apresentou um crescimento nos últimos meses. A situação preocupa muita gente que precisa de uma resposta para os seus pedidos de entrada em benefícios do INSS.

O órgão afirma que com o projeto em questão, são analisados todos os meses uma média de 751 mil benefícios. Agora, com a prorrogação do programa, eles esperam que o número se mantenha e a fila de espera acabe, ou ao menos se torne um pouco menor no decorrer dos próximos meses deste ano de 2022.

Auxílio doença

Um dos pontos de grande preocupação é a situação do auxílio-doença. O benefício em questão é pago para pessoas que não conseguem trabalhar e precisaram ficar fora do emprego por mais de 15 dias.

Durante a primeira quinzena da doença, o próprio empregador é que tem a obrigação de pagar o salário do cidadão. Passado o prazo, no entanto, a situação se inverte e a obrigação passa a cair no colo do INSS.

O problema em toda a situação é que o Instituto só concede o benefício caso o cidadão passe pela perícia médica da autarquia. E aí vem o impasse: muita gente não consegue realizar o procedimento, justamente por causa das filas de espera.

Problemas no INSS

A falta de servidores do INSS pode estar por trás da explicação para a formação de grandes filas neste momento. Esse é o argumento de sindicalistas que seguem de braços cruzados por todo o Brasil.

Segundo informações de sindicatos que representam a área, quase todas as unidades da federação do país realizam greves da categoria dos servidores públicos que trabalham no INSS. Várias agências seguem fechadas.

O Governo Federal teme que a greve possa aumentar ainda mais o tamanho da fila de espera. Servidores, no entanto, argumentam que eles estão parando e exigindo, entre outras coisas, a realização de concursos públicos.