INSS: veja o calendário de pagamentos do 13º salário

Como de costume, os valores são distribuídos através de um calendário que considera o final do número do benefício de cada aposentado e pensionista.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a liberar, na última segunda-feira (25), o benefício referente ao mês de abril e a primeira parcela do 13º salário aos seus segurados.

Como de costume, os valores são distribuídos através de um calendário que considera o final do número do benefício de cada aposentado e pensionista.

Além disso, o cronograma é dividido entre os segurados que recebem um salário mínimo e os que recebem um valor superior. Confira a seguir todas as datas de pagamento do INSS em 2022.

Calendário de pagamento do INSS para 2022

A antecipação do 13º salário terá pagamento em duas parcelas. A primeira está sendo efetuada entre o fim de abril e início de maio, enquanto a segunda será concedida entre o fim de maio e início de junho.

A primeira parcela da antecipação do 13º salário será de 50% do valor do benefício , enquanto na segunda parcela podem acontecer deduções do Imposto de Renda (IR).

Veja o calendário oficial de pagamentos:

Para quem recebe um salário mínimo:

FINAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1 25/jan 21/fev 25/mar 25/abr 25/mai 24/jun 2 26/jan 22/fev 28/mar 26/abr 26/mai 27/jun 3 27/jan 23/fev 29/mar 27/abr 27/mai 28/jun 4 28/jan 24/fev 30/mar 28/abr 30/mai 29/jun 5 31/jan 25/fev 31/mar 29/abr 31/mai 30/jun 6 01/fev 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 7 02/fev 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 8 03/fev 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 9 04/fev 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 0 07/fev 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul

FINAL JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 25/jul 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez 2 26/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez 3 27/jul 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez 4 28/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez 5 29/jul 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez 6 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 7 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 8 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 9 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 0 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Para quem recebe mais que o salário mínimo:

FINAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1 e 6 01/fev 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 2 e 7 02/fev 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 3 e 8 03/fev 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 4 e 9 04/fev 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 5 e 0 07/fev 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul

FINAL JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 e 6 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan 2 e 7 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan 3 e 8 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan 4 e 9 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan 5 e 0 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

Como acessar o extrato do INSS?

Os beneficiários do INSS poderão consultar os valores do INSS, além dos descontos realizados na folha de pagamentos.

Os segurados podem consultar o extrato que pode ser feito da seguinte forma:

Entre na plataforma Meu INSS, ou acesse o aplicativo de celular disponível para Android e iOS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço que você quer no caso “Extrato”;

Clique em “Baixar PDF”.

Demais canais de atendimento do INSS

Central Telefônica 135

Tempo estimado de espera para atendimento: Até 5 minuto(s)