Instalar e configurar o Nvidia RTX Voice em GPUs GeForce GTX 2022

A Nvidia é uma das melhores marcas de GPU do mercado. Recentemente, introduziu um dos recursos mais recentes chamado Nvidia RTX Voice. Então, o que é RTX Voice? Continue lendo este post para saber sobre o RTX Voice e como instalá-lo e configurá-lo em GPUs GTX.

O que é voz RTX?

O RTX Voice da Nvidia pode ser entendido como um plug-in para a GPU Nvidia GTX que aprimora seus recursos ao se livrar do ruído de fundo perturbador de bate-papos de voz, chamadas de vídeo etc. soa como digitação alta do teclado e outro ruído ambiente.

Esse recurso também elimina o ruído de fundo dos players em ambientes barulhentos que facilitam a compreensão do áudio recebido. Além disso, o recurso está atualmente em seu estágio beta.

Como instalar o RTX Voice em GPUs GTX?

Instalar o RTX Voice em GPUs GTX é um processo fácil. Mas primeiro, vamos conferir os requisitos para instalar o RTX Voice.

Download de voz RTX

Baixe o Aplicativo: Em GPUs NVIDIA RTX ou superior, baixe o NVIDIA Broadcast e instale o RTX Voice a partir daí.

Para GPUs NVIDIA GeForce GTX, baixe o RTX Voice. Instale-o. Configurar voz RTX: Selecione o microfone e o alto-falante que deseja usar.

Ative a remoção de ruído de fundo para o microfone e/ou alto-falantes.

Agora, tudo o que você precisa fazer é configurar o RTX Voice em seu aplicativo de bate-papo por voz.

Empacotando

Foi assim que você pode Download de voz RTX e configure o RTX Voice em GPUs GTX. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

