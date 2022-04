Instituto Lugar de Faz divulga edital para inscrição de projetos sociais

O Instituto Lugar de Faz tornou público o Edital 001-2022 ILF, que abre matrículas para o Processo de Seleção para patrocínio de Projetos Sociais. A inscrição é voltada para atividades que tenham por objetivo a formação técnica e profissional de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, localizados nos municípios de Salvador e RMS (Região Metropolitana de Salvador).

Mais informações sobre o edital podem ser encontradas no site oficial do Lugar de Faz ou através do email _projetos@institutolugardefaz.org.

O Instituto Lugar de Faz é uma associação sem fins lucrativos, que atua com receitas exclusivamente privadas para promover o desenvolvimento socioeconômico, o enfrentamento das desigualdades sociais e o combate à pobreza.

Ele é formado por pessoas motivadas a transformar a vida de outras pessoas que vivem em contexto de vulnerabilidade. Buscamos um efeito multiplicador e duradouro, promovendo educação, formação técnica e profissional, além de apoiar iniciativas de impacto social, econômico e ambiental.

