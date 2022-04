Inter anuncia demissão de Medina após empate na Sul-Americana

Na tarde desta sexta-feira (15) o Internacional anunciou a demissão do técnico uruguaio Alexander “Cacique” Medina. A saída do técnico aconteceu após o empate de 1 a 1 contra o Guaireña do Paraguai, pela segunda rodada da Copa Sul Americana.



O auxiliar técnico Cauan de Almeida assume o comando do colorado a partir do sábado (16). Em nota, o Inter anunciou a demissão dos auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira; os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González; e o analista de desempenho Mariano Levisman.

Nota oficial. Alexander Medina deixa o comando técnico do Inter: https://t.co/ncYe44JtLj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 15, 2022

