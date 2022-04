Investimentos: aumento da taxa de juros beneficia aplicações em renda fixa

Com a expectativa do aumento da taxa básica de juros do país, a Selic, especialistas indicam que investir em renda fixa pode ser uma opção mais segura no momento, apesar de os investimentos em renda variável serem conhecidos por uma maior rentabilidade. Atualmente, a taxa Selic está em 11,75% e a expectativa é de que ela possa atingir 12,75% ainda neste ano.

“Com essa taxa e perspectiva de alta até o final de 2022, o momento atual é ótimo para investir em renda fixa. Com isso, conseguimos acompanhar os aumentos da taxa básica de juros, além de garantir rentabilidade e maior segurança nesse tipo de investimento”, avalia o consultor de negócios da Central Sicredi Norte/Nordeste, Erlivaldo Bandeira de Oliveira.

No Sicredi, os depósitos a prazo são os Recibos de Depósitos Cooperativos, conhecidos também pela sigla RDC. Na prática, são as variações do produto Sicredinvest que, além de rendimentos estáveis e seguros, trazem a opção de investir com rentabilidade pré ou pós-fixada com base no CDI. Além do RDC, também é possível investir nas Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), que são isentas de Imposto de Renda para pessoa física e têm carência mínima de 90 a 721 dias.

“Essa característica faz com que seja uma alternativa muito segura, com retorno garantido e toda a proteção necessária. Você aplica com a tranquilidade de obter rendimento”, afirma Erlivaldo Oliveira.

Em qualquer cenário, é sempre importante ter o auxílio de um profissional em investimentos. No Sicredi, o investidor tem acompanhamento constante e um amplo portfólio para diferentes perfis. “Contamos com uma assessoria especializada, pronta para orientar o associado, tanto nos momentos de incertezas, como nas melhores oportunidades. Além disso, os profissionais possuem certificações técnicas para construir os melhores portfólios de investimentos, de acordo com cada perfil”, acrescenta o consultor da Central Sicredi N/NE.

A partir de R$ 50, é possível encontrar a opção mais adequada a cada perfil:

Sicredinvest (para quem procura investir com rentabilidade, baixo risco e liquidez diária após o período de carência)

Sicredinvest Evolutivo (quanto mais tempo o recurso fica aplicado, maior é o retorno sobre a remuneração do investimento)

Sicredinvest Pré (investimento de baixo risco, longo prazo e que permite saber exatamente quanto vai rentabilizar no fim da aplicação)