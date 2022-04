O mercado de investimentos tem atraído cada vez mais pessoas físicas; já que o novo investidor deseja aumentar sua rentabilidade, indo além da poupança.

Investimentos: calcule seus riscos e planeje sua diversificação

Entretanto, caso você seja parte desse novo grupo de investidores, é importante que você eleve sua chance de rentabilidade de maneira segura.

Tenha cuidado com fraudes e golpes

São muitos os golpes que ocorrem diariamente na internet, principalmente dentro do mercado financeiro. Sendo assim, é importante que o investidor busque sempre por sites oficiais e evite clicar em links oriundos de fontes suspeitas. Pois, assim como ocorre com o Pix e com o Open Finance, o mercado de investimentos também é vítima de diversos tipos de golpes dentro da internet.

Busque sempre por fontes oficiais

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB) são sites confiáveis, assim como diversas fintechs e outros bancos tradicionais. Entretanto, certifique-se de que você está acessando a página original e faça uso das ferramentas de simulação que são disponibilizadas por diversas das plataformas citadas.

Comece por opções de renda fixa

As opções de renda fixa são recomendadas para os novos investidores, pois através do investimento correto em renda fixa é possível que o entrante no mercado de investimentos saiba qual será o valor resgatado ao final do seu contrato; o que eleva suas chances de segurança no processo, bem como é uma forma de conhecer o mercado na prática. O Tesouro Direto, por exemplo, permite o investimento de valores baixos; o que é aconselhável para os novos investidores.

Planejamento financeiro

Faça o seu planejamento financeiro considerando seus objetivos. Há muitas dicas para investidores e são todas válidas, entretanto, é muito importante que você considere suas particularidades. Tais como:

Quais são os seus objetivos?

Valor – qual é o valor que você pode disponibilizar para cada uma das opções?

Prazo – qual é o prazo que você pode aguardar para o resgate do investimento?

Resgate – qual é a possibilidade de você precisar resgatar valores antes do contrato terminar?

Por isso, além do seu planejamento financeiro considerar todos esses pontos, é importante que você considere diversificar suas opções de maneira calculada; já que não é aconselhável que novos investidores direcionem valores elevados para uma única opção.

Certamente, conhecer o mercado e entender a volatilidade da economia é bastante relevante para que você eleve suas chances de sucesso no mercado atual. Entretanto, o mercado de investimentos pode ser bastante promissor para um investidor que atua de maneira preparada e considera os riscos de forma calculada.