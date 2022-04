Íris Stefanelli tem carro invadido em SP e é roubada pela terceira vez no ano

Foto: Reprodução/Redes sociais

A apresentadora Íris Stefanelli teve o carro invadido e pertences furtados nesta quarta-feira (20), após estacionar o veículo na frente de uma loja, no bairro Bom Retiro, na cidade de São Paulo.

A loira postou a situação nas redes sociais e também deu entrevista ao apresentador José Luiz Datena, no programa “Brasil Urgente”, da Band.

“Gente, acabaram de roubar tudo o que estava no meu carro. Onde é que eu tenho que benzer?”, contou no Instagram. “Deus, eu queria ser menos alvo de bandidos”, completou em outro momento.

Na entrevista a Datena, ela contou que foi a terceira vez neste ano que foi vítima de roubo.

“Esse ano não está fácil não. Roubaram minha casa em Uberlândia há dois meses, fui pega na 9 de Julho pela quadrilha do Pix e agora no meu local de trabalho limpam meu carro”, disse a Datena.

A rua onde aconteceu o crime fica atras da casa da apresentadora. “Tenho uma loja online e na rua de trás, é a rua que sempre vou para fazer compras para minha loja. Parei e foi a hora que limparam meu carro”.

De acordo com a apresentadora, além de pertences dela, como sapatos e roupas que havia comprado para o pai, Antônio Carlos Stefanelli, os criminosos também levaram pertences de dois amigos que estavam viajando com ela.

Somente de sapatos de Íris, foram 10, sendo que, de acordo com ela, 3 eram da grife Valentino. Tudo estava nos bancos de trás do carro.

Havia mais coisas no porta-malas do veículo, incluindo peças de roupa de clientes de Íris que ela vai usar na viagem, mas não chegaram a abrir o compartimento durante a ação. O carro estava travado, mas conseguiram invadir a parte da frente do veículo.

Ainda nas redes sociais, a apresentadora contou que policiais militares tiveram acesso às câmeras de segurança da região e identificaram que uma mulher loira teria dado cobertura enquanto um homem entrou no carro.