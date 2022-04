Irmã de Eliezer desabafa sobre ataques na web: ‘tenham mais empatia’

Isabela Seara, irmã de Eliezer, do “BBB 22”, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para falar sobre os ataques que o irmão vem sofrido nas redes sociais. Ela falou sobre posts de haters que criticavam a permanência de Eli e Arthur Aguiar na casa.

“Hoje vim falar com vocês de cara limpa, sem filtro… Porque recebi esse print aqui, ó, falando do Scooby, do P.A, do D.G, do Arthur, do Eli. Gente, meu irmão não tem trajetória na Globo. Meu irmão não é ator, não é atleta, mas ele tem uma trajetória de vida sim”, começou.

“Eu não tô entendendo o por que desmerecer tanto o Eliezer, que é o meu irmão. Tô assim, abismada. E a empatia que vocês tanto falam na rede social de vocês, cadê? Fala pra mim! Hipocrisia, isso é hipocrisia”, continuou.

“Nunca faltou com respeito a ninguém e teve uma trajetória muito bonita na vida e dentro da casa até hoje. Eu tenho muito orgulho de ser irmã dele. Independente de qualquer resultado, ele vai ser sempre meu campeão! Por favor… Tenham mais empatia!”, encerrou.

