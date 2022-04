Irmão de Chris Rock assina acordo para lutar com Will Smith; entenda

Foto: Reprodução / Instagram

Enquanto Chris Rock evita falar sobre o episódio com Will Smith, o irmão caçula do humorista, Kenny Rock quer surfar na polêmica.

De acordo com o site TMZ, Kenny Rock assinou um contrato com uma empresa especializada em boxe para enfrentar Smith no ringue.

A publicação afirma que o irmão de Chris Rock disse não se importar nem com “diferença de tamanho e treinamento”, já que o ator é mais alto que ele.

As últimas informações de Will Smith são de que o artista deu uma pausa na carreira para se internar em uma clínica de reabilitação. O ator chegou a pedir desculpa publicamente pelo ocorrido e foi banido do Oscar por 10 anos após o tapa no humorista.

Já Chris Rock disse que só falaria sobre Will se fosse pago.

