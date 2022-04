Irmão de Rodrigo Mussi atualiza quadro de saúde do ex-BBB: ‘Tá despertando’

Irmão de Rodrigo Mussi, Diogo deu nesta quarta-feira mais atualizações sobre o estado de saúde do ex-BBB, que está internado desde quinta-feira (31) após sofrer um grave acidente de carro.

“O Rod tá bastante agitado, abriu os olhos, apertou bastante a minha mão. Ele está despertando, está bem! Amanhã fará a cirurgia na perna e temos certeza de que será mais um sucesso. Em breve teremos o nosso Rodrigo, com aquele sorriso cativante”, escreveu o irmão em suas redes sociais.

Segundo eliminado do “BBB 22”, Rodrigo estava no banco de trás do carro de aplicativo que bateu em um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, traumatismo craniano e ferimentos pelo corpo.