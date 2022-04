Irmão de Rodrigo Mussi diz que ex-BBB já fala, anda e não se lembra do acidente

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, concedeu entrevista coletiva neste domingo (17) para falar do estado de saúde do ex-BBB. Ele afirmou que o empresário foi extubado e está falando e andando.

Rodrigo sofreu um acidente de carro no dia 31 de março e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de São Paulo desde então.

“Na última quarta-feira conseguiram extubar. Hoje ele está sem tubo, está falando, está andando. Ele senta, se mexe, mexe o corpo inteiro. Fez fisioterapia com bola, com pedal”, disse.

Ainda de acordo com Diogo, o ex-BBB já se alimenta com comida pastosa e líquida e pode ter alta da UTI nos próximos dias.

O irmão afirmou que Rodrigo está com a memória confusa. O empresário, por exemplo, perguntou sobre o pai, que morreu há mais de dez anos. Ele também não se lembra, segundo Diogo, do acidente nem do jogo entre São Paul e Palmeiras oa qual assistiu antes da batida.