Irmão de Rodrigo Mussi fala de estado do ex-BBB: ‘Mais agitado’

O irmão de Rodrigo Mussi atualizou o quadro de saúde do ex-BBB nesta segunda-feira (18). Segundo Diogo Mussi, o empresário está mais agitado após a extubação. Essa agitação compromete a questão neurológica do ex-BBB e inspira cuidados.

“O Rodrigo hoje estava mais agitado, isso atrapalha bastante a questão neurológica dele. Então ele segue na UTI. Ele está com bastante catarro também, ele está tossindo bastante, então vão proceder com uma radiografia do pulmão, para saber como ele está”, explicou Diogo.