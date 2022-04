Irmão de Rodrigo Mussi fala sobre estado de saúde do ex-BBB: ‘É um milagre’

Foto: Reprodução/Redes Sociais



Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, revelou novas informações sobre o estado de saúde do influenciador neste sábado (16). O parente apareceu nas redes sociais para falar sobre a melhora do gerente comercial.

“Hoje o Rodrigo está mais calmo e mais ativo. No quarto, já iniciou alguns exercícios com o fisioterapeuta, dobrando e esticando as penas, braços e etc. Novamente, os médicos afirmaram que o caso do Rodrigo é um milagre”, escreveu.

O irmão de Rodrigo ainda revelou que no domingo (17) atualizará os fãs com “detalhes de informações inéditas”.

