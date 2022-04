Irmão de Rodrigo Mussi fala sobre recuperação do ex-BBB: ‘Acho que hoje o abre os olhos’

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, contou nas redes sociais que sonhou com a recuperação do ex-BBB. O advogado é o responsável por atualizar os fãs do influenciador sobre o seu estado de saúde, após o grave acidente de carro sofrido.

“Bom dia, pessoal. Energia positiva! Sonhei que o Rod abriu os olhos. Muita gente sentindo isso. Acho que hoje o Rodrigo abre os olhos, estou sentindo. Confia”, disse.

Recentemente, o irmão do ex-BBB revelou que ele reagiu bem ao tratamento. “O estado do Rod ainda é grave e exige muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória. Ele está bem agitado, se mexendo bastante, conforme diminuem a sedação. Até apertou o meu dedo. Consigo vê-lo saindo do HC andando. Tem uma força absurda! Ah, falei pra ele que o SP foi campeão!”, contou.

