Irmão de Rodrigo Mussi faz postagem sobre estado de saúde de ex-BBB: ‘Em recuperação’

Segundo Diogo, os médicos vão soltar mais um boletim. “Teremos informações no final da tarde, com o boletim médico. Entendam, se ninguém ligou é sinal que segue estável e em recuperação. Ele vai melhorar. Tenho certeza”, escreveu ele, tranquilizando fãs e amigos de Rodrigo Mussi.

Irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, postou na manhã deste sábado (2) em seus stories sobre o estado de saúde do ex-BBB, que sofreu um acidente na última quinta-feira em São Paulo e passou por cirurgias delicadas.

Rodrigo contou dentro do reality que o pai morreu em um acidente de carro. Na ocasião, ele conversava com Eslô e Viny. Acrescentou que o acidente ocorreu no momento em que ele e o pai estavam se reaproximando. Rodrigo foi hospitalizado em São Paulo, nesta quinta-feira, após sofrer um grave acidente de carro.