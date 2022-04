Irmãos acusados de homicídio bárbaro no interior de SP são presos em Alagoas

Crime foi cometido no ano de 2015, no município de Jaú.

A Polícia Civil de Alagoas prendeu na tarde desta terça-feira, 26, na zona rural de Mata Grande, sertão alagoano, dois irmãos foragidos da Justiça de São Paulo. Os indivíduos, que não podem ter as identidades divulgadas, possuíam mandados de prisão preventiva em aberto.

Reprodução / Instagram

A dupla é acusada de, no dia 20 de setembro de 2015, no município de Jaú-SP, cometerem um bárbaro homicídio contra um indivíduo identificado como Josivaldo da Silva Santos.

Eles teriam atropelado intencionalmente a vítima, descido do carro no qual estavam e efetuado vários disparos de arma de fogo contra o homem, que ainda teve seu pescoço degolado. Os autores fugiram em seguida ao cometimento do crime.

Hoje, os irmãos foram localizados no no Sítio Santa Rosa e conduzidos ao Cisp de Mata Grande, onde devem aguardar presos a transferência para seu estado de origem.

A ação em Alagoas foi coordenada pelo delegado Rodrigo Rocha Cavalcanti e executada por sua equipe com apoio do Copes-Caatinga, da Polícia Militar.