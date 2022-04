Irmãos se afogam em praia de Ilhéus; um deles está desaparecido

Dois irmãos se afogaram enquanto tomavam banho de mar na praia de Sirihyba, no distrito de Olivença, em Ilhéus, no sul da Bahia. Moradores de Simões Filhos, na Região Metropolitana de Salvador, os irmãos viajaram com a família para passar o feriado da Semana Santa na praia.

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas logo após receberam a informação do sumiço dos jovens, de acordo com a corporação. . Os trabalhos de procura foram retomados seguiram durante todo o fim de semana e ainda são realizados na manhã desta segunda-feira (18).