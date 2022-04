Ivete Sangalo comemora estreia de nova turnê: ‘Vai ser babado, confusão e gritaria’

Ivete Sangalo não esconde a ansiedade de voltar aos palcos após um período de “descanso” da agonia dos shows. Em suas redes sociais, a artista comemorou seu primeiro show de 2022 com a turnê ‘Tudo Colorido’, que será apresentada em Florianópolis, em Santa Catarina.

“Eu tô com muita saudade gente, e feliz demais que sexta a gente se encontra lá em Floripa. Show novo, tudo novo, músicas do disco Onda Boa, eu estou muito feliz”, disse a artista.

No mesmo evento em que Ivete se apresenta, o público também poderá curtir o show de Claudia Leitte, que em 2022 comemora 20 anos de carreira.

“A gente vai fazer um show muito massa, também tô com saudade de você. Vai ser um furdunço, babado, confusão e gritaria. A gente vai cantar música nova, Claudia também vai cantar as músicas dela, vai ser uma noite muito especial”.

A turnê ‘Tudo Colorido’ de Ivete Sangalo, levará para o palco grandes solos de percussão e uma sincronia das batidas com os elementos do palco. A proposta do show é levar uma experiência que vá além da música.