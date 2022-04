Já com saudades do BBB’?! Veja três reality shows para assistir quando o programa acabar

Fotos: Divulgação



Com a final do ‘BBB22’ se aproximando, fica latente a nossa carência por reality shows de qualidade para acompanhar e conversar em roda de bate-papo com os amigos. Pensando nisso, o Coisa de Cinéfilo reuniu aqui 3 reality shows que realmente valem a pena conferir e vão te divertir muito.

Eles têm várias temporadas e uma melhor do que a outra. Tem baixaria, confusão e até amorzinho. O puro suco do que amamos em reality! Ah, e todos disponíveis em streamings. Confira!

Casamento às Cegas (Netflix)

Este reality show foi um grande sucesso que surgiu em 2020. A premissa é que as pessoas podem se apaixonar apenas pela essência da outra, sem levar em consideração o físico. Sendo assim, os participantes se “conhecem” através de pequenos aquários onde conversam, escutam a voz, mas não se veem. Eles só vão avançar para a próxima etapa, se rolar um pedido de casamento. Aceitando, eles vão para a lua de mel, depois moram juntos e finalmente se casam no papel. Só que isso tudo no espaço de 30 dias. Fez tanto sucesso que já tem versão brasileira (excelente) e japonesa. Vale a pena assistir!

90 Dias Para Casar (Discovery+)

Todo mundo sabe que o famoso “green card”, visto permanente americano para estrangeiros, é algo almejado por várias pessoas. E uma das formas de conseguir ele é se casando com um nativo. Para isso, existe a opção de dar entrada no visto K1, que permite que noivos entrem no país, com o prazo de 90 dias para oficializar a união. Acompanhamos vários casais, desconfiando que a maioria quer aplicar golpe, enquanto outros estão realmente vivendo um grande amor. É briga, discussão, medo, golpe iminente e muito mais. Muito boa!

Queer Eye (Netflix)

Para não dizer que só recomendamos séries de tretas, Queer Eye é um quentinho no coração de todo mundo que assiste. A ideia inicial é: cinco especialistas em moda se reúnem para ajudar homens e mulheres a transformarem seu estilo. No entanto, as mudanças vão para além do guarda-roupa, afetando a autoestima, o estilo de vida, etc. É emocionante em diversos momentos e acabamos criando um carinho especial pelos apresentadores e personagens.

